Studenti MFNS u blokadi: Studentska lista "UM" pobedila na izborima za studentski parlament

Lista studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (UM) pobedila je na jučerašnjim izborima za Studentski parlament te visokoškolske ustanove, saopštili su studenti tog fakulteta na društvenoj mreži Iks (X).

Medicinski fakultet u Novom Sadu, foto: Micki/wikipedia/CC BY-SA 3.0 Kako su saopštili studenti tog fakulteta na Iks-u (X), od ukupno 713 glasova, 47 je bilo nevažećih, dok je lista UM osvojila 666 glasova. Izlaznost je, kako se dodaje u njihovoj objavi, bila 12,6 odsto. Budući da je jedina učestvovala na izborima, svi mandati pripali su ovoj listi, nastaloj iz studentskog pokreta. SADA I ZVANIČNO, POSLE 11 GODINA STUDENTSKI PARLAMENT MFNS JE ⛽️ SLOBODAN ⛽️ Važeći