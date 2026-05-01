U Crkvi Svetog Marka služen parastos stradalima u hrvatskoj operaciji Bljesak

U Crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos stradalim Srbima u hrvatskoj vojnoj operaciji "Bljesak", a zatim su položeni venci na spomenik žrtvama ratova devedesetih u Tašmajdanskom parku.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, koja je prisustvovala državnoj ceremoniji polaganja venaca i parastosu, rekla je da je prvi put nakon 30 godina Vladin Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova uvrstio Dan sećanja na stradale Srbe u operaciji "Bljesak" u kalendar državnih ceremonija, saopštilo je Ministarstvo.