Uhapšena zbog 300 kilograma rezanog duvana – njoj krivična, duvan Poreskoj

Pretresom stana i drugih prostorija osumnjičene Nišlijke, policija je pronašla 293 kilograma rezanog duvana bez potrebne dokumentacije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv 65-godišnje T. J. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Pronađeni duvan predat je Poreskoj policiji u Nišu. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu protiv osumnjičene će krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.