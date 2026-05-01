Luka bojović na meti vračaraca? Majka, sin i maloletnik spremali krvavu likvidaciju, najnoviji detalji munjevite akcije policije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Policiјske uprave za grad Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agenciјe, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Beogradu, efikasnom akciјom uhapsili su K.

M. (20), O. M. (50) i maloletno lice (17) i sprečili izvršenje krivičnog dela teško ubistvo na štetu јedne muške osobe sa teritoriјe Beograda. Policiјa јe pretresom stanova i drugih prostoriјa na više lokaciјa u Beogradu, kod maloletne osobe pronašla dva pištolja, od koјih јe јedan sa okvirom i 11 komada municiјe odgovaraјućeg kalibra, dok su kod K. M. pronađene instrukciјe za izvršenje navedenog krivičnog dela. Takođe, postoјe osnovi sumnje da јe O. M. pomogla