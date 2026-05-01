Najveći skandal majstor Evrolige napravio novi haos! Izbegao hapšenje u Španiji, pa iz aviona osuo žestoku paljbu po jednom čoveku: "Čestitam, vi ste lažov!"

Haos posle epskog meča koji su odigrali Valensija i Panatinaikos i u kom je grčki velikan stigao do pobede poenima Najdžela Hejsa Dejvisa u poslednjoj sekundi produžetka (107:105) se nastavio i posle izlaska ekipa iz hale.

Trener Panate, Ergin Ataman, otkrio je kako su gazdu ove ekipe, Dimitrisa Janakopulosa, španski policajci želeli da uhapse. - Biću veoma kratak jer se ispred naše svlačionice nalazi deset policajaca koji žele da uhapse deo našeg osoblja i našeg predsednika Janakopulosa. Prvi put u karijeri, a u sportu sam 30 godina, vidim ovako nešto. Pobedili smo košem u poslednjoj sekundi, svi smo srećni, a policija i osoblje Valensije postavljaju kordon ispred naše svlačionice.