Održan pomen Srbima stradalim u "Bljesku" Karan: To je ratni zločin (video, foto)

U Gradišci je obeležena 31 godina od akcije hrvatskih oružanih snaga "Bljesak", u kojoj je izvršena agresija na srpsku oblast Zapadna Slavonija, koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija.

U hrvatskoj zločinačkoj akciji, za samo 36 časova, proterano je 15.000 Srba, ubijeno najmanje 263, među kojima 107 civila, a među njima i 12 dece. "Bljesak" je za sobom ostavio krvav trag, kog se svedoci i danas sećaju. Statistike ništa nisu značile na međunarodnim sudovima, samo zato jer su žrtve bili Srbi, kažu proterani. U periodu od 1991. do 1995. godine, 1.247 Srba poginulo je na teritoriji Republike Srpske Krajine, među njima 77 dece. Za 50 osoba se i dalje