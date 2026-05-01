Osam zemalja žele Ukrajinu u Evropskoj uniji i NATO! "Rusija mora da odgovara" (video)

Ministri i zvaničnici vlada Nordijsko-baltičke osmorke (NB8) saopštili su da u vreme globalnih geopolitičkih tenzija Evropa mora ubrzano da preuzme odgovornost za sopstvenu budućnost, i da je za tu budućnost važna i Ukrajina čije članstvo u Evropskoj uniji i NATO u potpunosti podržavaju.

Na dvodnevnom sastanku NB8 u estonskom gradiću Kuresareu, ministri spoljnih poslova i vladini zvaničnici su usvojili zajedničku izjavu u kojoj se ističe da je "Ukrajina čvrsto ukorenjena u evropskoj porodici i kao geopolitička sila i ekonoomski akter od ključnog značaja za budućnost Evrope". "U vreme brzih promena međunarodnog bezbednosnog okruženja i pojačanih geopolitičkih tenzija, i nastavka ruskog rata protiv Ukrajine, Evropa mora da ubrza napore da preuzme