Šok na aerodromu u Moskvi: Švercer razotkriven tokom rutinske kontrole, u koferima mu pronađeno čak 930 koža tvora

Carinici na aerodromu Šeremetjevo u Moskvi zadržali su 52-godišnjeg stranog državljanina zbog pokušaja krijumčarenja čak 930 koža tvora u Kinu, saopštila je Federalna carinska služba Rusije.

Slučaj je otkriven tokom rutinske kontrole prtljaga. Kako se navodi, tokom rendgenskog pregleda dva kofera carinski službenici uočili su veće količine životinjskih koža različitih boja i veličina. Prema procenama nadležnih, vrednost zaplenjene robe iznosi oko 12.500 evra. Osumnjičeni je prilikom saslušanja izjavio da je kože kupio na jednoj pijaci u Moskvi i da je nameravao da ih proda na tržištu u Kini. Međutim, ruske vlasti sumnjaju da je reč o pokušaju ilegalnog