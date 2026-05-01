Sramota - druga reč ne postoji! Snimak koji potvrđuje nemoć Denvera protiv desetkovane Minesote: Nikola Jokić ratovao sam, pa morao da položi oružje! (video)

Nikola Jokić i Denver Nagetsi završili su sezonu u NBA ligi.

Minesota Timbervulvsi slavili su u šestom meču plej-of serije sa 110:98 i sa konačnih 4:2 u pobedama plasirali su se u narednu rundu. Ekipa Minesote bila je desetkovana, falili su Edvards, Divićenco, Dosunmu i Anderson, ali ni to nije bilo dovoljno Denveru da trijumfuje. U timu Nagetsa delovalo je kao da Nikola Jokić ratuje sam, uz povremenu pomoć nekog od saigrača, te je epilog morao da bude poraz i polaganje oružja. Jokić je meč završio sa 28 poena, deset