Trofej Beograda: tradicionalna veslačka regata ovog vikenda na Adi Ciganliji

Tradicionalna Beogradska internacionalna regata u veslanju "Trofej Beograda" održaće se ovog vikenda na Savskom jezeru na Adi Ciganliji, uz učešće oko 600 takmičara.

Veslači i veslačice biće raspoređeni u blizu 400 posada, a takmičiće se u 30 disciplina. Predstavnike će imati 17 klubova iz Srbije i regiona, a učestvovaće i posade iz Bugarske i Moldavije. Kvalifikacione trke u subotu i nedelju počinju u 10.00, dok su finalne trke na programu od 13.00. "Posebnu zahvalnost dugujemo Gradu Beogradu, odnosno Sekretarijatu za sport i omladinu Grada Beograda, koji su svojim finansijskim i institucionalnim angažovanjem omogućili