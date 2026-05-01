U Nišu sanirano oko 1.400 udarnih rupa, u toku intenzivni radovi na ulicama i javnim površinama širom grada

U Nišu se u ovom periodu intenzivno sprovode radovi na sanaciji ulica i uređenju javnih površina, a iz Direkcije za izgradnju Niša navode da je do sada zakrpljeno oko 1.400 udarnih rupa, uz nastavak radova i nakon praznika.

Paralelno sa sanacijom oštećenja na kolovozu, u toku je i rekonstrukcija Voždove ulice, gde se trenutno izvodi treća faza radova. Nakon prvomajskih praznika počeće četvrta faza, koja obuhvata deonicu od Prvomajske do Crvenog pevca. Prema planu, svi radovi trebalo bi da budu završeni do 15. maja, a saobraćaj za to vreme funkcioniše nesmetano. V.d. direktora Direkcije za izgradnju grada Saša Tasković ističe da su radovi pojačani zbog problema na koje su građani