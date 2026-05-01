Uhapšen čovek koji je ubio bivšu ženu i pobegao s ćerkom! Detalji horora u Dobrinji: Ubijenoj novinarki i ranije pretio, ranio joj i brata! Evo šta je s detetom

Nakon opsežne policijske potrage, na području Darive uhapšen je Tarik Prusac, osumnjičen da je ubio bivšu suprugu i ranio njenog brata, nakon čega je odveo njihovu petogodišnju ćerku.

Dete je pronađeno nepovređeno. - U 16.15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Lekar Hitne pomoći je u 16.30 sati konstatovao smrt žene u dobi od 41 godine. U 19.15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T.P. (49) zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo. 49-godišnjak je uhapšen na području opštine Stari Grad. Dete koje je