Tim Koneli je napravio šampionski tim Denvera koji je osvojio titulu 2023. godine.

Tim Koneli je uništio tim Denvera u tekućoj sezoni. Bio je generalni menadžer tima u Koloradu, pa je otišao u Minesotu i napravio je novi tim koji je šokirao Nagetse i izbacio ih iz plej-ofa NBA lige. Znao je gde da ih "gađa" i kakve igrače da dovodi. Sve to Minesota je uspela bez Dontea Divićenca (završio sezonu zbog povrede), povređenog najboljeg igrača Entonija Edvardsa i Ajo Dosume koji se povredio uoči šeste utakmice. U maju 2022. godine Koneli je dobio