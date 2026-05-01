Veliki vremenski preokret u Srbiji: Od letnjih temperatura do oluja sa gradom i obilnih pljuskova

Širom Srbije danas je promenljivo oblačno i prohladno vreme za ovo doba godine, uz temperature oko 15 stepeni, a najsunčanije i najtoplije je na severu zemlje i u Beogradu.

Iako nas narednih dana očekuje povratak pravog proleća, već sada se nazire i nestabilnost. I vikend pred nama biće prohladan za ovaj deo godine, ali se očekuje toplije u odnosu na prethodne dane. Ujutro će biti veoma hladno, još ponegde uz slab prizemni mraz. Maksimalna temperatura biće od 14°C na jugu do 22°C na severu Srbije, u Beogradu oko 20°C. Od ponedeljka se očekuje osetno toplije i pravo prolećno vreme. Već u ponedeljak maksimalna temperatura biće od 20 do