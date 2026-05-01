EU čeka potez Srbije kojim će pokazati da li ispunjava preporuke Venecijanske komisije: Do tada novac ostaje na računima Unije…

Isplata novca iz Plana rasta EU za Srbiju još nije u potpunosti obustavljena.

Stav EU oko te teme se nije promenio – čekaju se potezi Srbije kojim će pokazati da li ispunjava preporuke Venecijanske komisije oko takozvanih "Mrdićevih zakona" ili ne. Do tada sav novac predviđen za Srbiju privremeno ostaje na računima EU. "Za sada smo zaustavili sve isplate iz Plana rasta zato što je Srbija nazadovala u oblasti pravosuđa i dokle god to ne poprave, neće moći do dobiju finansijsku podršku EU”, rekla je sinoć komesarka EU za proširenje Marta Kos.