Hegset: Rok od 60 dana za rat sa Iranom "pauziran“ zbog primirja
N1 Info pre 2 sata | BBC
Američki ministar odbrane Pit Hegset tvrdi da je rok za dobijanje odobrenja Kongresa za američko-izraelski rat sa Iranom praktično "pauziran“.
Hegset je to rekao odgovarajući na pitanja senatora u Senatu u četvrtak, kako prenosi BBC. Petak označava 60. dan od kada je Donald Tramp 2. marta formalno obavestio Kongres o napadima na Iran. Prema američkom zakonu, predsednik mora da "okonča svaku upotrebu oružanih snaga SAD“ u roku od 60 dana, osim ako Kongres ne odobri nastavak. Visoki zvaničnik administracije rekao je da su neprijateljstva sa Iranom "okončana“, naglašavajući da je primirje na snazi od početka