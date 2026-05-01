Sindikat: Hteli smo pred Vladu, ali čemu, čika Đura verovatno negde nešto roštilja

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) poručio je danas, sa skupa kojim je obeležio praznik rada 1. maj, da svoju borbenost podiže na viši nivo i ako bude trebalo biće vrlo brzo na ulici da bi se borio za bolju Srbiju. "Mislili smo danas da odemo do Vlade Srbije da predamo zahteve, ali kome kad tamo nema nikoga.

Čika Đura verovatno negde nešto roštilja. Mi nemamo s kime da razgovaramo i to je osnovni problem, problem što Vladu nemamo, fiktivno je imamo, ali oni ne rade svoj posao. Ministri sede tamo, primaju platu, čemu služe ne znaju ni oni sami. Socijalni dijalog u Srbiji ne živi", rekao je predsednik sindikata Zoran Mihajlović sa skupa na Trgu Nikole Pašića u centru Beograda. Kako je naveo, "oni nam kažu da svake godine sve više zarađujemo - zarađujemo sve viša, a sve