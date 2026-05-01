U Gradiški obeležena 31. godišnjica progona Srba iz zapadne Slavonije u hrvatskoj akciji Bljesak

U Gradiški je danas obeležena 31. godišnjica od progona 15.000 Srba iz zapadne Slavonije u hrvatskoj vojnoj akciji "Bljesak", u kojoj je ubijeno najmanje 263 Srba, među kojima i 12-oro dece, objavili su banjalučki mediji.

Kod spomen-obeležja ubijenim srpskim civilima i vojnicima iz zapadne Slavonije položeni su venci i cveće. Venac su položili predsednik Republike Srpske (RS) Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić, izaslanik srpskog člana Predsedništva BiH, kao i ministri u Vladi RS. U ime Srbije, vence su položili državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja