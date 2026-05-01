Vučić: „Ulaganje u dualno obrazovanje važno, jer čini mlade spremnim za zahteve modernog tržišta“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ulaganje u dualno obrazovanje jer ono čini mlade sposobnim, samostalnim i spremnim da se suoči sa zahtevima savremenog tržišta.

Ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad izjavila je da Nemačka podržava razvoj dualnog obrazovanja i stručnog usavršavanja sa 60 miliona evra. On je, na otvaranju Trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo", naglasio je da su zemlje poput Nemačke i Danske ostvarile ogromne privredne uspehe zahvaljujući dualnom obrazovanju i da će raditi na tome da što više srpskih kompanij podrži ovaj koncept. "Problem je što nemamo dovoljno