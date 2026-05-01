Američki predsednik saopštio da će povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25 odsto

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da će povećati carine na automobile i kamione iz Evropske unije na 25 odsto, uz tvrdnju da evropski blok nije u potpunosti ispoštovao trgovinski sporazum postignut sa SAD.

"Drago mi je da objavim da, s obzirom na to da Evropska unija ne poštuje naš potpuno dogovoreni trgovinski sporazum, sledeće nedelje povećavam carine na automobile i kamione koji dolaze u Sjedinjene Američke Države", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. On je naveo da će carina biti povećana na 25 odsto. Kako je istakao, nove mere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD. "Jasno je dogovoreno da, ako proizvode automobile i kamione u