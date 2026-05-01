AMSS: Bez gužvi na granicama, ali pojačan saobraćaj ka izletištima

Na graničnim prelazima i naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja, ali je zbog prvomajskih praznika pojačan saobraćaj ka izletištima. Vozačima se savetuje oprez zbog moguće magle i vlažnih kolovoza.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima na graničnim prelazima u Srbiji. Na naplatnim stanicama na auto-putevima takođe nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). U većem delu zemlje vozače danas očekuju uglavnom povoljni uslovi za vožnju. Ipak, majska jutra često donose maglu i sumaglicu, što smanjuje vidljivost i uslovljava vlažne kolovoze, pa se