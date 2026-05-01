(Foto) Ukrali 40 metara kablova na brzoj pruzi u Subotici, vozovi kasnili: "Ugrožena bezbednost železničkog saobraćaja"

Infrastruktura železnice Srbije saopštile su da je tokom prethodne noći došlo do krađe oko 40 metara bakarnih provodnika u železničkoj stanici Subotica i da je voz "Soko" zbog toga kasnio sedam do 10 minuta, a ostali vozovi tri do pet minuta.

U saopštenju se navodi da su provodnici ukradeni kod ulaska u železničku stanicu Subotica, iz pravca Naumovićeva, kao i da oni omogućavaju rad signalno-sigurnosnih uređaja na ovom delu brze pruge Beograd-Subotica. Krađu su sprovela za sada nepoznata lica koja su kablove presekla i ukrala i na taj način na pruzi za brzinu od 200 kilometara na sat između Naumovićeva i Subotice oštećena je železnička infrastruktura i direktno ugrožena bezbednost železničkog