Zelenski: Rusija nastavlja da napada energetske objekte i kritičnu infrastrukturu

Ruske snage su tokom noći lansirale 210 udarnih dronova u Ukrajinu, od kojih je oko 140 bilo tipa "šahed", saopštio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Rusija nastavlja da napada našu energetiku, kritičnu infrastrukturu i civilne objekte.

Ove noći je lansirala 210 dronova, a oko 140 njih su bili 'šahedi'", napisao je Volodimir Zelenski na Telegramu. On je napomenuo da su se "Rusi ponovo borili protiv običnih solitera u Odesi". Prema njegovim rečima, do sada je petoro ljudi povređeno, a dve zgrade su u plamenu. "Takođe, u Krivom Rogu, jedna osoba je povređena u napadu drona. U Harkovskoj oblasti napadnuta je železnička infrastruktura, pogođene su vučne trafostanice. Bilo je štete, a automobili su se