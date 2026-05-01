Horor u Sarajevu: Muškarac ubio bivšu suprugu, ranio njenog brata, pa odveo dete

Nakon intenzivne policijske potrage, na Darivi je uhapšen Tarik Prusac, osumnjičen da je ubio svoju bivšu suprugu i ranio njenog brata, te nakon toga odveo njihovu petogodišnju ćerku.

U 16.15 sati Policijskoj upravi Novi Grad je prijavljena upotreba vatrenog oružja u naselju Dobrinja, ulica Omladinskih radnih brigada. Lekar Hitne pomoći je u 16.30 sati konstatovao smrt žene (41). U 19.15 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca T.P. (49) zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo. 49-godišnjak je lišen slobode na području opštine Stari Grad. Dete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja