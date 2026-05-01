Ispisana istorija u NBA, slavni tim nikada pre ovo nije uradio: Umalo da bude oboren i rekord Denvera za koji se misli da je večan

Košarkaši Njujork Niksa ponizili su Atlanta Hokse u gostima rezultatom 140:89 i umalo srušili apsolutni rekord Denver Nagetsa.

Tako su Niksi stigli do 4:2 i samim tim izbacili Atlantu iz plej-ofa NBA lige i prošli u polufinale Istočne konferencije. Naravno, ovo je jedna od najubedljivijih pobeda u istoriji NBA plej-ofa, ali nije apsolutni rekord, koji drži Denver. Denver je 2009. godine pobedio Nju Orleans u gostima rezultatom 121:63 i tih 58 razlike je najviše u istoriji NBA plej-ofa, kada se radi o gostujućim timovima. I 140 ubačenih poena u gostima jedan je od najboljih učinaka bilo