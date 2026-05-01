"Italija nije od pomoći, a Španija je užasna": Tramp objasnio zašto razmatra povlačenje vojnika iz pojedinih evropskih zemalja…

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da razmatra smanjenje broja američkih vojnika u Španiji i Italiji, nakon što je nešto ranije saopštio da se razmatra povlačenje dela vojnog kontingenta iz Nemačke.

„Da, verovatno ću to uraditi. Zašto ne bih? Italija nije bila od pomoći, a Španija je bila apsolutno užasna", rekao je Tramp odgovaraći na pitanje da li bi, osim Nemačke, i te dve zemlje mogle doći pod udar administracije, prenosi CNN. Tramp je već dva meseca u sukobu sa evropskim liderima koji su odbili da se pridruže Americi u ratu protiv Irana, a najžešće poruke je slao nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu. „Pomislili biste da bi rekli 'voleli bismo da vam