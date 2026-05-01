Tinejdžeri sa uranka hitno prevezeni u Urgentni centar: Napili se na Adi Ciganliji, pali i povredili glavu

Prvomajsko slavlje na Adi Ciganliji prekinula je intervencija lekara Hitne pomoći zbog povređenih tinejdžera. Kako potvrđuju iz Hitne pomoći, mladići su u alkoholisanom stanju pali i zadobili povrede zbog čega su hospitalizovani u Urgentnom centru.

Kako su za "Blic" potvrdili iz Hitne pomoći u Beogradu, mladići starosti 16 i 17 godina povredili su se prilikom pada u alkoholisanom stanju. Iz Hitne pomoći napominju da su prilikom pada povredili glavu i dobili manje ogrebotine, kao i da do povreda nije došlo zbog tuče ili svađe. Iz Hitne pomoći apeluju na sve građane koji proslavljaju prvomajski uranak u Beogradu i Srbiji da budu odgovorni, i da neumereno konzumiranje alkohola, posebno među mladima, često dovodi