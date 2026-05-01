Zverev zakazao finale sa Sinerom u Madridu i traži prekid užasnog niza

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u finale Mastersa u Madridu, pošto je pobedio imenjaka Bloksa posle dva seta - 6:2, 7:5.

Treći teniser sveta pobedio je posle sat i 37 minuta, te se četvrti put u karijeri plasirao u finale Madrida. Zverev je u prvom i petom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku i tako stigao do velike prednosti. Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Zverev napravio brejk i poveo sa 6:5. Do kraja meča je nemački predstavnik izgubio samo još jedan poen. Zverev je treći teniser, pored Rodžera Federera i Rafaela Nadala, koji se