Bivšem pevaču grupe „Spandau bale” 14 godina zatvora zbog silovanja

Dejvidson (38) je tvrdio da je svaki njegov kontakt sa ženama bio uz pristanak, ali su ga porotnici proglasili krivim po nizu optužbi

LONDON – Bivši pevač grupe „Spandau bale” Ros Dejvidson osuđen je na 14 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za silovanje i seksualni napad, preneli su danas britanski mediji. Bivši frontmen benda osuđen je po dve tačke optužnice za silovanje, pokušaj silovanja, tri seksualna napada i dve tačke optužnice za voajerizam, a ova krivična dela počinjena su nad šest žena između avgusta 2013. i decembra 2019. godine, preneo je Miror. Pevač, koji je koristio