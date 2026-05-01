Problem nije čak ni u nedostatku ljudstva, već u njihovoj obuci, naglasio je zamenik komandanta Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine

Deo jedinica Oružanih snaga Ukrajine, koje bi trebalo da se bore protiv ruskih dronova, tokom protekle godine nije oborio nijednu bespilotnu letelicu, izjavio je zamenik komandanta Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine Pavel Jelizarov, prenose RIA Novosti. "Prema njegovim rečima, u jednoj oblasti od 28 posada, čak 24 tokom godine nisu oborile nijedan dron", prenosi njegovu izjavu izdanje "Strana.ua". U tom kontekstu je naglasio da problem nije čak ni u