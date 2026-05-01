Hapšenje u Beogradu zbog trgovine narkoticima

Određeno im je zadržavanje do 48 sati

Policija u Beogradu uhapsila je J. K. (44) i M. P. (21) kod kojih je pronašla marihuanu i amfetamin. Prilikom pregleda kod J. K. je pronađeno devet paketića sa 6,61 gram marihuane i 1,42 grama amfetamina, dok je u vozilu „fiat bravo” koje koristi M.P. pronađeno ukupno 436,53 grama grama marihuane, upakovane u 559 manjih plastičnih kesica. Oni se terete da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i određeno im je