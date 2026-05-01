Kalibaf ismejao sposobnosti Amerike da blokira iranske granice

„Na svom X nalogu predsedavajući iranskog parlamenta je dodao i postskriptum: „P.S. Za Pita Hegseta: jedan kilometar je 0,62 milje”

TEHERAN – Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf objavio je danas na svom X nalogu post u kojem ismejava sposobnost SAD da blokiraju iranske granice, a našalio se i na račun američkog sekretara za odbranu Pita Hegseta i njegovog nepoznavanja metričkog sistema. „Ako izgradite dva zida, jedan od Njujorka do zapadne obale i drugi od Los Anđelesa do istočne obale, ukupna dužina će biti 7.755 kilometar, što je i dalje oko 1.000 kilometara manje od ukupne