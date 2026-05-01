Kevin Durent propušta šesti meč protiv LA Lejkersa

Košarkaš Hjustona Kevin Durent propustiće zbog povrede šesti meč prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige protiv Los Anđeles Lejkersa, preneo je Es-Pi-En (ESPN). Durent ima problema sa povredom levog skočnog zgloba zbog čega je propustio prvu, treću, četvrtu i petu utakmicu u seriji protiv LA Lejkersa. Košarkaši LA Lejkersa vode 3:2 u seriji, koja se igra do četiri pobede. Durent je ove sezone u NBA ligi prosečno beležio 25,9 poena, 4,8 asistencija i 4,4