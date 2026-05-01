​Nagrada „Dejan Milojević” otišla u ruke mladom Bogoljubu Markoviću

Košarkaš „Mege” je ubedljivo pobedio u izboru za MVP sa 50.4 odsto glasova

Košarkaš Mege Bogoljub Marković proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača ABA lige za sezonu 2025/26 i tako dobio prestižnu nagradu „Dejan Milojević”. Kako je saopštila ABA liga, Marković je ubedljivo pobedio u izboru sa 50.4 odsto glasova, ostavivši daleko iza sebe košarkaše Kluža Dušana Miletića i Mičela Krika. Marković (20) je ove sezone u proseku beležio 18.3 poena, 9.1 skok, 2.5 asistencija, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu, za ukupan prosek korisnosti