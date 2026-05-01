Notingem Forest iz penala pobedio Aston Vilu, Braga bolja od Frajburga

Revanš mečevi igraju se za sedam dana, finale je na programu 20. maja u Istanbulu

NOTINGEM – Fudbaleri Notingem Foresta savladali su večeras Aston Vilu rezultatom 1:0 u prvom meču polufinala Lige Evrope. Jedini gol postigao je Kris Vud u 71. minutu iz penala. Nikola Milenković odigrao je ceo meč za domaćina. Istovremeno, Braga je savladala Frajburg 2:1. Demir Tiknaz doveo je Bragu do prednosti, a izjednačio je Vinćenco Grifo u 16. minutu. Rodrigo Salazar promašio je penal za Bragu u nadoknadi prvog poluvremena, ali je u nadoknadi drugog, u 90+2.