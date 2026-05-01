Saša Obradović: Košarkaška i ljudska bruka, sramotno ponašanje, izvinjavam se

Meč je obeležio incident u finišu treće četvrtine kada je Nikola Kalinić fizički nasrnuo na Mateja Čabeja, bilo je i udaraca, došlo je do opšte tuče

Ovo nije košarkaška, nego i ljudska bruka pre svega, sramotno ponašanje. Iskreno se izvinjavam ispred kluba svima, na tuči, na svemu što se dešavalo, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović posle poraza od Zlatibora (94:89) u revanšu četvrtfinala Superlige. Meč je obeležio incident u finišu treće četvrtine kada je Nikola Kalinić fizički nasrnuo na Mateja Čabeja, bilo je i udaraca, došlo je do opšte tuče, a kao epilog isključeno je ukupno šest igrača.