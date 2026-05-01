Vandalizovanje pravoslavne svetinje u centru Zagreba

Noću 22/23. aprila vandalizovana je Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg na Cvetnom trgu u centru Zagreba.

Zagrebačka policija je ubrzo, po dojavi građana, privela muškarca osumnjičenog za to nedelo, koji se tereti da je tokom noći bacao stolice i druge predmete iz obližnjih ugostiteljskih objekata na ulaz, ogradu i dvorište crkve, razbivši vitraž star oko sto godina i oštetivši spoljnu rasvetu objekta. „Istraga će utvrditi motiv i sve okolnosti napada. Ako se dokaže da je motiv bio usmeren mržnjom ili netrpeljivošću, takvo će se delo tretirati s punom težinom zakona”,