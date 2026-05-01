Jokić posle ispadanja iz trke za titulu: "Da smo u Srbiji, sve bi nas otpustili"

Nikola Jokić bio je vidno neraspoložen posle poraza od Minesote u šestom meču i ispadanja iz plej ofa već u prvom kolu.

Srpski as je odigrao solidan meč sa 28 poena, 9 skokova i 10 asistencija, ali nije imao pravu podršku saigrača, prenosi Sport klub. "Fizički su bili jači. Imali su 19 skokova više od nas, manje su grešili. Definitivno su bili bolji tim u ovoj seriji", rekao je Jokić. Na pitanje šta će biti sa ovim timom Denvera, Srbin je bio jasan. "To je pitanje za vlasnike kluba. Znam da smo u Srbiji, sve bi nas otpustili", rekao je Jokić. Mnogi smatraju da veliku odgovornost za