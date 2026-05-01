Neredi na ulicama Istanbula: Erdoganova vlast uhapsila oko 400 demonstranata za Prvi maj

Turska policija danas je u Istanbulu upotrebila suzavac i uhapsila skoro 400 ljudi na skupovima organizovanim povodom Međunarodnog praznika rada.

Članovi sindikata sukobili su se sa policajcima dok su pokušavali da marširaju ka trgu Taksim u Istanbulu, prenosi Juronjuz. Prema podacima Udruženja advokata CHD, skoro 400 ljudi je uhapšeno u Istanbulu, gde je policija iz vozila za suzbijanje nereda ispalila suzavac u masu ljudi. Na snimcima emitovanim na turskoj opozicionoj televiziji HALK TV vidi se predsednik Turske radničke partije Erkan Baša poprskan biber sprejom. "Oni na vlasti već govore 365 dana u