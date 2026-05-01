Uhapšen vozač "poršea" koji se zakucao u trafiku, radnica teško povređena

Četrdesettrogodišnji vozač "poršea" uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je u četvrtak uveče, u Obrenovcu, upravljavajući automobilom marke "porše" izleteo van kolovoza i udario u trafiku. U trafici se u tom trenutku nalazila šezdesetsedmogodišnja radnica. Ona je zbrinuta u Urgentnom centru i konstatovane su joj teške telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.