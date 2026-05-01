Blagojević: Novi Pazar dolazi sa namerom da nas pobedi

Crno-beli u taj duel ulaze sa drugog mesta, dok je petoplasirani Novi Pazar sedam mečeva bez pobede. “Pre toga su imali pet pobeda, možda im je ovo poslednja šansa da se uključe u borbu za Evropu”, rekao je Blagojević.

On je dodao da njegov tim, posle teškog poraza od Crvene zvezde (0:3), mora da pokaže da je "pravi" i da svaki naredni meč posmatra kao finale. "Imamo tesnu borbu sa Vojvodinom, svaka utakmica nam je finalna. Ubeđen sam da nas neizvesna borba čeka do kraja i da ne možemo ni mi, ni Vojvodina da pobedimo sve do kraja", izjavio je Blagojević. Utakmica između Partizana i Novog Pazara igra se u subotu, od 18.30, na stadionu u Humskoj.