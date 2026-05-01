Blagojević pred Novi Pazar: Posle poraza u derbiju da pokažemo da smo pravi

Trener Partizana Srđan Blagojević rekao je da neuspeh u prethodnom kolu protiv Crvene zvezde ne sme da se odrazi na naredni susret koji crno-beli igraju protiv Novog Pazara.

Beogradski tim dočekuje Pazarce u subotu od 18.30 u četvrtom kolu plej-ofa Superlige. Blagojević je istakao da igrači moraju da se fokusiraju na naredne izazove. "Posle jako neprijatnog poraza u derbiju, moramo da pokažemo da smo pravi i kako reagujemo posle takvih utakmica. Naš posao je da derbi ne ostavi trag na nas. Poraz u derbiju je prilično osetljiva stvar i može da ima uticaj, ali naravno mi ćemo fokus prebaciti na nadolazeće mečeve", rekao je Blagojević.