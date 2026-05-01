Kijev objavio snimak: Pogođena četiri aviona u Rusiji; Ternopolj zasut dronovima

Rat u Ukrajini – 1.528. dan. Ukrajinske snage ponovo su pogodile rusku rafineriju nafte i luku u Tuapseu, četvrti put za dve sedmice. Rusija je masovno napala dronovima Ternopolj, 12 ljudi je ranjeno, a deo grada je bez struje.

Češka dozvolila prelet aviona Roberta Fica za Rusiju Portparol češkog Ministarstva spoljnih poslova Adam Čerge saopštio je da je ta država dala dozvolu za prelet aviona slovačkog premijera Roberta Fica za Rusiju gde će učestvovati na proslavi povodom 81. godišnjice Dana pobede u Drugom svetskom ratu. Rekao je da je Fico već na letu za Moskvu, preneo je Tas. Dodao je da je da je slovačka strana poslala Češkoj standardni zahtev za dozvolu za prelet Ficovog aviona,