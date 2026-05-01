Moskva obustavlja transport kazahstanske nafte kroz "Družbu" do Nemačke; novi udar na Tuapse, Ternopolj zasut dronovima

Rat u Ukrajini – 1.528. dan. Ukrajinske snage ponovo su pogodile rusku rafineriju nafte i luku u Tuapseu, četvrti put za dve sedmice. Rusija je masovno napala dronovima Ternopolj, deset ljudi je ranjeno, a deo grada bez struje.

Nekoliko lovaca "Su-57" i lovac-bombarder "Su-34" oboreni na ruskom Uralu Ukrajinske bespilotne letelice pogodile su nekoliko lovaca "Su-57" i lovac-bombarder "Su-34" na aerodromu "Šagol" u Čeljabinskoj oblasti Rusije, saopštio je Generalštab Ukrajine. Prema podacima Generalštaba, ciljevi su se nalazili na udaljenosti od oko 1.700 kilometara od Ukrajine. (Ukrajinska pravda) Opširnije Kraće Masovni udar dronova na Ternopolj, ima ranjenih Ruske snage napale su s više