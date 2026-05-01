Niksi rekordom do polufinala Istočne konferencije, istorijskih plus 51 u Atlanti

Košarkaši Njujork niksa plasirali su se u polufinale Istočne konferencije NBA lige, pošto su u šestoj utakmici ubedljivo savladali Atlanta hokse rezultatom 140:89 i dobili seriju.

Ekipa iz Njujorka odigrala je jedan od najdominantnijih mečeva u istoriji plej-ofa, postavivši nekoliko rekorda već do poluvremena. Niksi su posle prve četvrtine vodili 40:15, što je najveća razlika u eri šut-časovnika, dok su na odmor otišli sa čak 47 poena prednosti – najviše u istoriji doigravanja. Konačnih plus 51 izjednačilo je šesti najubedljiviji trijumf u plej-of istoriji NBA lige, a ujedno je i najveća pobeda Niksa u doigravanju. Najefikasniji u