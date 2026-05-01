Senzacionalni poraz Zvezde - istorijski trijumf Zlatibora za "majstoricu"

Košarkaši Zlatibora pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 94:89 (20:22, 33:15, 18:28, 23:24) u drugom duelu četvrtfinalne serije plej-ofa Košarkaške lige Srbije. Serija je izjednačena na 1:1.

Prvak regularnog dela KLS-a pobedio je ekipu koja je dogurala do plej-ina Evrolige. Najveća pobeda u istoriji Zlatibora. Nakon 112:73 za Zvezdu u prvom meču u Beogradu, malo ko se nadao ovakvoj senzaciji. Domaćini su, očekivano, vrlo motivisano, ali i pomalo nervozno započeo duel. Posle polaganja Nvore u polukontri za 10:5, trener Zlatibora Strajin Nedović traži tajm-aut. Nakon tog minuta odmora su se igrači Zlatibora vratili sigurniji, došavši do izjednačenja -