Tramp nije zadovoljan novim iranskim predlogom; Mediji: Iran koristi primirje za iskopavanje oružja

Predsednik Amerike Donald Tramp izjavio je da nije zadovoljan novim predlogom pregovaračkog okvira Irana, koji je dostavljen pakistanskim posrednicima. Ponovio je, takođe, da će cene nafta i gasa pasti nakon okončanja sukoba. Sa druge strane, mediji izveštavaju da Teheran koristi prekid vatre sa Vašingtonom da bi izvukao i povratio naoružanje koje je ranije sakrio.

19:52 Fu: Hitno potrebno očuvanje prekid vatre u ratu Ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama Fu Cong izjavio je da je hitno neophodno da se očuva prekid vatre u ratu između SAD i Irana, ocenjujući da je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza prioritet i da će to pitanje verovatno biti visoko na dnevnom redu ukoliko moreuz i dalje bude zatvoren tokom predstojeće posete američkog predsednika Donalda Trampa Kini. Fu je poručio da je potrebno da se što pre ponovo otvori