BLISKOISTOČNI SUKOB Hegset: Ne treba nam odobrenje Kongresa za nastavak rata; Pezeškijan: Američka pomorska blokada je produžetak vojne akcije

BEOGRAD - Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ne mora da traži odobrenje Kongresa za nastavak rata protiv Irana, jer je zakonski rok od 60 dana prekinut zbog tekućeg primirja, poručio je ministar odbrane Pit Hegset. Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je američku pomorsku blokadu u Ormuskom moreuzu, rekavši da ona predstavlja nastavak vojne akcije protiv Irana.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da niko ne zna status pregovora sa Iranom osim njega i još nekoliko ljudi, sugerišući da pregovori napreduju uprkos prividu zastoja. "Niko ne zna o čemu se u pregovorima radi, osim mene i još nekoliko ljudi", rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu. Sa druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči istakao je da je Teheran spreman za pregovore, ukoliko Vašington promeni ponašanje. Američki ministar odbrane Pit Hegset