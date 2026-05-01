Linta: Međunarodna zajednica ima obavezu da zabrani Hrvatskoj da proslavlja "Bljesak"

BEOGRAD - Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta poručio je danas da međunarodna zajednica ima obavezu da zabrani Hrvatskoj da proslavlja zločinačku akciju "Bljesak" u kojoj su počinjeni masovni i smišljeni zločini nad Srbima u Zapadnoj Slavoniji s ciljem da Srbi trajno nestanu sa svojih vekovnih ognjišta.

Hrvatske vojne i policijske snage su 1. maja 1995. godine izvršile agresiju na srpsku oblast zapadna Slavonija koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, navodi Linta u saopštenju, dodajući da su tokom i posle zločinačke akcije "Bljesak" ubijene ili nestale 283 osobe, od kojih čak 114 civila, to jest, žena, dece i starijih lica preko 60 godina. "Zarobljeno je oko 1.500 krajiških boraca, od kojih su mnogi svirepo mučeni. Veliki broj zarobljenih Srba je osuđen na