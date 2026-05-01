MUP apeluje na oprez prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom

BEOGRAD - Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je na sve koji odluče da prvomajske praznike provedu u prirodi, da budu oprezni prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom.

Paljenje vatre dozvoljeno je isključivo na posebno obeleženim i obezbeđenim mestima, objavio je MUP na društvenoj mreži Instagram. IZ MUP-a podsećaju građane da ne zaborave da ponesu vodu, kako bi mogli da ugase vatru nakon korišćenja, ili sprečili širenje početnog požara. Iz MUP-a podsećaju da je, prema Zakonu o zaštiti od požara, strogo zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, smeća i strnjike na otvorenom prostoru. Za nepoštovanje propisa predviđene su visoke